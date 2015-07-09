Отток капитала из России за полгода достиг более $52 миллиардов

Отток капитала из России по итогам полугода составил $52,5 млрд, говорится в данных Центробанка, передает «Газета.Ru».

Прогноз Центробанка по оттоку капитала в 2015 году составляет $111 млрд.

Ранее сообщалось, что отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю вырос до $116,7 млн.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что отток капитала из России в 2015 году может составить $70-80 миллиардов.