Отток капитала из России за полгода достиг более $52 миллиардов
17:48, 09 июля 2015Финансы
1525
Прогноз Центробанка по оттоку капитала в 2015 году составляет $111 млрд
REUTERS
Отток капитала из России по итогам полугода составил $52,5 млрд, говорится в данных Центробанка, передает «Газета.Ru».
Прогноз Центробанка по оттоку капитала в 2015 году составляет $111 млрд.
Ранее сообщалось, что отток из инвестирующих в активы России фондов за неделю вырос до $116,7 млн.
Читайте такжеОбама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардов
Как сообщал УНИАН, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что отток капитала из России в 2015 году может составить $70-80 миллиардов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter