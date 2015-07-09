Гривня на межбанке упала до 22,17 за доллар

В четверг, 9 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3850/24,5150 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3880/0,3900 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк понизил официальный курс почти до 22 гривень за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8482 грн/долл., к этому часу заключено 482 сделки на сумму 342,15 млн долл.