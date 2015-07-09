У Яресько рассказали о ходе переговоров с кредиторами

Украина не будет объявлять мораторий на выплаты по ряду внешних коммерческих долгов, если ей удастся достичь прогресса в переговорах с кредиторами до проведения заседания совета директоров Международного валютного фонда, которое ожидается в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев на брифинге.

«К заседанию совета директоров МВФ должен быть прогресс – вхождение в реструктуризацию, согласование условий... Если мы говорим о пути не моратория, у нас должен быть конкретный прогресс», - сказал Шевалев.

По его словам, заключение на прошлой неделе соглашения с кредиторами о конфиденциальности – важный шаг, но этого не достаточно.

«Мы должны вести дальнейшие переговоры на этой неделе и на следующей», - отметил Шевалев.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша ожидается в июле.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.