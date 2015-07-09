S&P пересмотрело рейтинг ПриватБанка на время проведения переговоров с кредиторами

Международное рейтинговое агентство S&P сообщило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ПриватБанка по обязательствам в иностранной валюте до «СС» на время проведения переговоров с кредиторами о продлении евробондов банка согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Пересмотр рейтинга ПриватБанка вызван исключительно предложением держателям облигаций, среди прочего, продлить срок погашения еврооблигаций и не связан с финансовым положением банка.

Как говорится в официальном сообщении S&P, краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «С».

Как отмечает S&P, на сегодня ПриватБанк занимает лидирующие позиции на банковском рынке Украины, рынке депозитов физических лиц и выполняет в полном объеме свои обязательства перед вкладчиками.

«Пересмотр международных рейтингов рейтинговыми агентствами в ходе процедуры согласования условий продления срока погашения еврооблигаций является стандартной практикой работы рейтинговых агентств, – говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка. – Рейтинговые агентства придерживаются одной и той же политики в аналогичных ситуациях во всех странах мира. Такая политика была также применена к крупнейшим государственным банкам Украины, когда они вели переговоры о продлении сроков погашения своих еврооблигаций».

Несмотря на текущее рейтинговое действие, рейтинги ПриватБанка являются одними из самых высоких среди украинских банков и индивидуальная оценка характеристик кредитоспособности банка (SACP) установлена на уровне «ССС», что выше значения суверенного рейтинга Украины.