Фонд гарантирования рассчитывает на 50 миллиардов от продажи активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитывает выручить от продажи активов ликвидируемых банков порядка 50 млрд грн, в том числе до 5 млрд грн уже в этом году.

Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Кияк в интервью УНИАН.

«До конца текущего года мы хотим выручить от продажи активов банков до 5 млрд грн, в целом – порядка 50 млрд. На сегодня продажи начались в 15 банках, которые согласовали ликвидационную массу и реально в работе», - сказал Кияк.

По словам представителя фонда, балансовая стоимость активов по банкам, находящимся в его управлении, превышает 317 млрд грн, но оценочная стоимость этих активов в 6 раз ниже, поскольку активы сильно раздуты.

Он заверил, что Фонд приложит максимум усилий, чтобы крупные вкладчики, не попадающие под его гарантии, вернули свои средства. «Из вырученных средств около 37 млрд грн нам придется вернуть Национальному банку Украины по кредитам рефинансирования. Также попробуем возместить потраченные средства на выплаты вкладчикам, а мы уже выплатили более 38 млрд грн, и до конца года предстоит выплатить еще до 20 млрд грн, с учетом «Дельта Банка», - добавил он.

По словам Кияка, Фонд гарантирования за 2014-2015 годы и до настоящего времени продал активы ликвидируемых банков на сумму около 312 млн грн и рассчитывает на серьезные результаты этого процесса, начиная с осени.

«Самые крупные продажи были по банкам «Эрде», «АКБ банк», «Акта Банк», «Даниэль». Следующими станут «VAB-Банк», «Имэксбанк» и «Надра» - ближе к осени. Продажа по «Брокбизнесбанку» продолжится после переоценки и утверждения цены имущества дирекцией фонда», - пояснил Кияк.

По его словам, бывшие акционеры ликвидируемых банков находят любые методы, законные и незаконные, чтобы остановить процесс продажи активов своих финучреждений. «Как это было с банком «Форум», где мы год реально не могли начать продажу. В результате, за этот год качество активов ухудшилось и вместе с качеством ухудшилась рыночная цена, а также шансы крупных вкладчиков получить свои средства», - добавил Кияк.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце июня заявил о завершении основного этапа очистки банковской системы, в ходе которого признал неплатежеспособными свыше 50 финучреждений.

Выведение неплатёжеспособных банков с рынка, включая выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и продажу активов банков, осуществляется Фондом гарантирования вкладов физлиц.