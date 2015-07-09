МВФ прогнозирует рост мировой экономики в этом году на 3,3%

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2015 году на уровне 3,3% и на уровне 3,8% в 2016 году, преимущественно за счет укрепления экономик развитых стран. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Фонда «World economic outlook Update».

«Глобальный рост прогнозируется на уровне 3,3% в 2015 году, что ниже показателя 2014 года, и он будет обусловлен укреплением экономик развитых стран. Развивающиеся страны сбавят темпы роста. В 2016 году экономический рост составит 3,8%», - говорится в документе МВФ.

При этом ключевыми рисками для мировой экономики МВФ назвал ситуацию на мировом рынке заемного капитала, который демонстрирует разнонаправленную динамику в связи с колебаниями цен на нефть, возможную дефляцию в развитых экономиках, тормозящую экономический рост, а также политическую напряженность, прежде всего в Украине и на Ближнем Востоке. В то же время Фонд не привел каких-либо показателей развития в отношении Украины.

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Как сообщал УНИАН, в июне МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам года до 9% по сравнению с ранее выданным прогнозом в 5,5%. Одновременно МВФ ухудшил прогноз инфляции - до 46%, что также значительно хуже ранее выданного прогноза в 27%.