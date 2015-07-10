Медведев приказал выплатить 42 миллиона рублей вознаграждения руководству РЖД

Правительство России выпустило распоряжение об утверждении годового отчета РЖД, а также определило размер выплат дивидендов и численность совета директоров компании, сообщает РБК.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился направить 42 млн руб. на выплату вознаграждений членам совдира РЖД. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2014 года будет направлено 45 млн рублей «за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

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Кабмин определил численность совета директоров РЖД в 10 человек. В него вошли вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, президент РЖД Владимир Якунин, замглавы Минфина Андрей Иванов и другие.

Правительство также постановило создать в РЖД специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и направить туда 70 млн рублей.