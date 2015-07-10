Порошенко ни в коем случае нельзя подписывать закон о реструктуризации валютных кредитов - Абромавичус

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус надеется на ветирование президентом закона о реструктуризации валютных кредитов, который может стоить банковской системе 94 млрд грн.

Об этом он заявил на презентации экономической стратегии Украины.

«Ни в коем случае нельзя подписывать президенту, нельзя, чтобы парламент переголосовал этот законопроект о реструктуризации валютных кредитов. Банки потеряют 94 млрд грн. О чем мы говорим? Какие кредиты по доступным процентным ставкам в близлежащем будущем? Все работают, чтобы стабилизировать ситуацию. Курс национальной валюты уже 4 месяца как стабилизировался, люди с облегчением смотрели в ближайшее будущее. И тут нам предлагают 0,3% населения, которые взяли эти кредиты, что остальные 99,7% должны за это заплатить», - сказал он.

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По словам министра, банки готовы самостоятельно реструктуризировать обязательства населения по валютным займам, подходя к каждому случаю индивидуально.

«Я встречался сам с руководителями двух самых крупных банков, где мне говорили, что, конечно, банки идут навстречу. Конечно, банки реструктуризируют. Каждый кейс - это отдельное дело конкретного частного предпринимателя, человека и банка. В тех банках, с которыми я разговаривал, около 50% валютных кредитов люди платят нормально. То есть, они не просили никакой помощи, чтобы по старому курсу возвращать и так дальше. Средний кредит - чуть больше 20 тыс. долл.», - отметил глава Минэкономразвития.

Также Абромавичус подчеркнул, что в рыночной экономике ответственность за принятые финансовые решения лежит на плечах каждого конкретного частного лица, а кризис урегулируется через рыночные механизмы.

«Это рыночная экономика. Все уладится. В каких-то конкретных случаях банки пойдут на компромисс. Кому-то спишут больше, кому-то спишут меньше, кому-то реструктуризируют, дадут возможность не платить ни проценты, ни тело какое-то количество времени. Это все страны проходили. Не нужен популизм, макроэкономическая стабильность - прежде всего. Все, что мы делаем по реформам, ничего не будет достигнуто, если макроэкономическая стабильность не будет определена как приоритет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожению золотовалютных резервов Украины.

2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности, по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании данного закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.