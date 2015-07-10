Абромавичус предлагает отменить налоговые льготы всем видам бизнеса

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус выступает за отмену налоговых льгот для любых видов бизнеса и административных единиц, включая свободные экономические зоны и индустриальные парки.

Об этом он заявил на презентации экономической стратегии Украины в Киеве.

«Мы считаем, что налоговых льгот ни для кого не должно быть. Уже прошло время преференций, привилегий и так далее. До недавних пор у нас были преференции по ввозу энергосберегающего оборудования. По этой лазейке заезжало все, кроме энергосберегающего оборудования», - сказал Абромавичус.

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По словам министра, единые подходы по отсутствию налоговых льгот должны касаться не только отдельных видов бизнеса, но и свободных экономических зон, а также индустриальных парков.

«Когда нам говорят: давайте сделаем свободную экономическую зону в отдельной географической местности, мы говорим - а давайте сделаем свободную экономическую зону одну для всей страны. Когда нам говорят «давайте сделаем индустриальный парк», мы говорим - давайте сделаем индустриальный парк, но только без налоговых преференций. Пусть местное самоуправление его продвигает, проводит коммуникации, 270 дней занимает подключиться к электросетям, это ненормально. Пусть местная власть помогает, но без налоговых льгот», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы, а также в ходе выполнения программы сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом - готово пересмотреть перечень существующих налоговых льгот и специальных режимов налогообложения, в первую очередь, для крупных агропредприятий Украины.

Минфин намерен к сентябрю представить свое видение налоговой реформы, а к 1 октября пересмотреть систему налогообложения добывающих предприятий в части уплаты ими ренты за пользование недрами.