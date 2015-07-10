Яценюк призвал чиновников экономить бюджетные средства для увеличения финансирования нацбезопасности
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился ко всем распорядителей бюджетных средств с призывом экономить в связи с необходимостью дополнительного финансирования армии и правоохранительных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины.
Яценюк напомнил, что общий бюджетный запрос всех правоохранительных органов и Минобороны до конца текущего года составляет 17,5 млрд грн.
“Вынужден публично обратиться ко всем распорядителей бюджетных средств - всем надо урезать”, - сказал Яценюк.
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Как сообщал УНИАН, в мае Минобороны обратилось к Кабмину с просьбой дополнительно выделить в 2015 году около 8 млрд грн в связи с увеличением численности Вооруженных сил.
17 июня министр финансов Натальи Яресько сообщила, что в целом поступившие запросы, включая Минобороны, от ведомств, которые ответственны за оборону и правоохранительную деятельность в стране, на сумму 17 млрд грн.
Министерство финансов Украины предложило министерствам и ведомствам сократить свои бюджеты на 2015 год на 3% для увеличения финансирования силовых ведомств.