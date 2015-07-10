Яценюк призвал чиновников экономить бюджетные средства для увеличения финансирования нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины.

Яценюк напомнил, что общий бюджетный запрос всех правоохранительных органов и Минобороны до конца текущего года составляет 17,5 млрд грн.

“Вынужден публично обратиться ко всем распорядителей бюджетных средств - всем надо урезать”, - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в мае Минобороны обратилось к Кабмину с просьбой дополнительно выделить в 2015 году около 8 млрд грн в связи с увеличением численности Вооруженных сил.

17 июня министр финансов Натальи Яресько сообщила, что в целом поступившие запросы, включая Минобороны, от ведомств, которые ответственны за оборону и правоохранительную деятельность в стране, на сумму 17 млрд грн.

Министерство финансов Украины предложило министерствам и ведомствам сократить свои бюджеты на 2015 год на 3% для увеличения финансирования силовых ведомств.