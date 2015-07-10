Суд запретил Кабмину переводить бюджетников на обслуживание в госбанки

Окружной административный суд г. Киева обязал Кабинет министров Украины отменить протокольные решения, обязывающие государственные предприятия перейти на обслуживание в государственные банки, и рекомендовал правительству воздержаться от подобных действий в дальнейшем.

Об этом говорится в постановлении суда от 15 июня, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, суд признал противоправными и в этой связи обязал Кабмин отменить протокольные решения №74 от 8 сентября и №76 от 11 сентября 2014 года, которыми правительство обязывало силовые структуры, министерства и ведомства, перевести государственные предприятия и зарплатные проекты работников на обслуживание в государственные банки.

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«Обязать Кабинет министров Украины воздержаться от совершения действий, направленных на принудительный перевод подчиненных министерств, центральных органов государственной власти и предприятий государственной формы собственности и всех работников указанных учреждений на обслуживание исключительно в государственные банки», - отмечается в решении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крупнейшего банка Украины - «ПриватБанка», который инициировал соответствующее судебное разбирательство, решение суда вступило в силу с 1 июля, поскольку до этого времени ответчик мог оспорить его в апелляционном порядке.

«Теперь ничто не мешает всем бюджетникам: военным, учителям, врачам, правоохранителям, которых насильно заставили получать зарплату через карты госбанков на основании этого «ничтожного» решения, вернуться на обслуживание в «ПриватБанк», «Райффайзенбанк Аваль», «Укрсиббанк» и другие банки, которые им нравятся, а не в те, в которые их «засунули» нерыночными методами, – приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Олега Гороховского. – Такое решение является очень показательным для судебной практики в нашей стране – у нас начинают работать законы, а не телефонное право».

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур, включая структуры Минобороны, перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.

Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции.

Позднее Национальный банк сообщил, что совместно с Министерством финансов разрабатывает четкие критерии отбора банков для обслуживания государственных предприятий и под эти критерии, помимо государственных, будут подпадать и частные банки.

Согласно последним данным Министерства финансов, к уполномоченным банкам для выплаты зарплат бюджетникам относятся свыше 50 коммерческих банков, включая крупнейшие финучреждения.

По мнению Антимонопольного комитета, перевод зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки является нарушением принципов свободной конкуренции и ущемлением интересов граждан - держателей платежных карт.