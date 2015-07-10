Греция согласилась принять ключевые требования кредиторов - СМИ

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стало известно, что предложения по сокращению расходов, пенсионных накоплений и повышению налогов практически "зеркально отражают требования кредиторов".

Ранее Афины заявляли о готовности принять требования относительно поэтапного сокращения льгот для своих островов, а также повысить налоги для судоходных компаний.

Читайте такжеГреция хочет получить 53,5 миллиарда евро финансовой помощи - СМИ

Также греческое правительство согласилось приватизировать государственные активы, такие как порт Пирей и региональные аэропорты, а также повысить НДС для гостиниц и ресторанов и сократить доплаты для пенсионеров.

Однако, предложив такой пакет реформ, правительство Греции предоставило кредиторам то, против чего греки проголосовали на референдуме 5 июля.

Поэтому вполне вероятно, что голосование за новый пакет предложений в парламенте Греции может вызвать проблемы.

"Соглашение, как и раньше, должно быть одобрено национальными парламентами", - отмечает греческий экономист Ник Кунис.

"Даже если оно будет принято, существует риск того, что Греции будет сложно придерживаться программы в ближайшие месяцы. Экономика, похоже, резко сократится, что не является идеальным фоном для реализации жестких мер", - подчеркнул он.

Как ранее сообщали СМИ, для спасения экономики Греции потребуется 12 миллиардов евро.

Пакет реформ составит 12 млрд евро, что больше от запланированных ранее 8 млрд евро, поскольку экономика Греции существенно пострадала от двухнедельного контроля за перемещением капитала и теперь вместо 0,5% роста ВВП страны продемонстрирует 3% сокращение.