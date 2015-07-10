Греция согласилась принять ключевые требования кредиторов - СМИ
Новый пакет предложений относительно реформ, который правительство Греции направило кредиторам в четверг вечером, отвечает большинству их требований от 26 июня.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Стало известно, что предложения по сокращению расходов, пенсионных накоплений и повышению налогов практически "зеркально отражают требования кредиторов".
Ранее Афины заявляли о готовности принять требования относительно поэтапного сокращения льгот для своих островов, а также повысить налоги для судоходных компаний.
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Также греческое правительство согласилось приватизировать государственные активы, такие как порт Пирей и региональные аэропорты, а также повысить НДС для гостиниц и ресторанов и сократить доплаты для пенсионеров.
Однако, предложив такой пакет реформ, правительство Греции предоставило кредиторам то, против чего греки проголосовали на референдуме 5 июля.
Поэтому вполне вероятно, что голосование за новый пакет предложений в парламенте Греции может вызвать проблемы.
"Соглашение, как и раньше, должно быть одобрено национальными парламентами", - отмечает греческий экономист Ник Кунис.
"Даже если оно будет принято, существует риск того, что Греции будет сложно придерживаться программы в ближайшие месяцы. Экономика, похоже, резко сократится, что не является идеальным фоном для реализации жестких мер", - подчеркнул он.
Как ранее сообщали СМИ, для спасения экономики Греции потребуется 12 миллиардов евро.
Пакет реформ составит 12 млрд евро, что больше от запланированных ранее 8 млрд евро, поскольку экономика Греции существенно пострадала от двухнедельного контроля за перемещением капитала и теперь вместо 0,5% роста ВВП страны продемонстрирует 3% сокращение.