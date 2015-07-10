Экономическая стратегия Украины базируется на прогнозе двукратного роста ВВП за 15 лет

Министерство экономического развития и торговли подготовило экономическую стратегию Украины, построенную на принципах либерализации и экономической свободы, реализация которой позволить достичь двукратного роста ВВП за следующие 15 лет.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на презентации стратегии в Киеве.

«Мы считаем, что в Украине будет экономика, способная создавать рабочие места, генерировать богатство. Как результат, если будут соблюдаться принципы экономических свобод, ВВП должен удвоиться за 15 лет, исходя из роста 4,5% в год, простая математика. Конечно же, это консервативно для страны, которая отталкивается от такой низкой базы, в итоге страна должна достичь 7% (роста ВВП в год - УНИАН)», - сказал он.

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По словам министра, долгосрочная стратегия Украины будет базироваться на 5 принципах экономической свободы, среди которых - верховенство права, защита права собственности, полная нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция и небольшой эффективный государственный аппарат.

Кроме того, стратегия предусматривает оперативные шаги по восстановлению экономического роста: комплексная налоговая реформа, регуляторная гильотина, проект аутсорсинга управления таможней, сокращение госаппарата, создание международного коммерческого арбитража, ускорение приватизации, а также упрощение регламента Кабинета министров и Верховной Рады.

При этом целевыми показателями выполнения стратегии станут вхождение в топ-30 рейтинга Doing Business (сейчас - 96 место), повышение на 50 пунктов в индексе восприятия коррупции (сейчас - самая коррумпированная страна в Европе), вхождение в топ-70 по индексу экономической свободы (сейчас - 162 позиция из 178), а также привлечение 8 млрд долл. прямых иностранных инвестиций ежегодно (сейчас - 0,3 млрд долл.).

По словам старшего советника главы Минэкономразвития, экс-вице-премьера Словакии и соавтора стратегии Ивана Миклоша, присутствовавшего на презентации, документ призван стать действующей моделью, через призму которой должны оцениваться все экономические решения руководства страны.

«В Украине существует общий консенсус о необходимости реформ, и существующие документы, такие как Стратегия 2020 или Коалиционное соглашение, дают ответ, что надо делать. Однако до сих пор нет единого понимания, как это надо делать. Для этого мы и создали наш документ. Вокруг этих принципов нужно объединиться всем. То, что сейчас менее 50% правительственных законопроектов проходят парламент - это катастрофа», - подчеркнул Миклош.

При этом советник министра отметил, что ключевым условием проведения дальнейших реформ в Украине является макроэкономическая стабилизация.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ухудшил прогноз падения ВВП в 2015 году до 9,5% и повысил прогноз инфляции до 48% на конец года.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,2%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.

В 2016 году НБУ ожидает роста ВВП на 3% и замедления инфляции до 12% на конец 2016 года.