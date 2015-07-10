Минсоцполитики: почти миллион человек может потерять право на льготы

Около 20% людей, которые подпадают под действующий с 1 июля новый механизм предоставления льгот, или 960 тыс. человек, могут потерять право на скидки при оплате за пользование жильем и коммунальные услуги, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Мущинина.

«Под действие нового механизма попадает около 4 млн 700 тыс. льготников… Из них, по оценкам Минсоцполитики, около 3 млн 713 тыс. сохранят свою льготу, а 960 тыс. могут свои привилегии потерять», - говорится в сообщении.

Замминистра отметил, что с 1 июля льготы предоставляются в случае, если среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышал размера социальной налоговой льготы (в 2015 году – 1710 грн). Чтобы получить льготу, гражданин должен подать справку о доходах до сентября этого года. Если его доход не превышает 1710 грн, человек имеет право на получение льгот в течение следующих шести месяцев. Кроме того, льготник имеет право так же на оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины постановлением от 4 июня 2015 года установил новый порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи. Льготы распространяются на оплату за пользование жильем, коммунальные услуги, сжиженный газ, топливо и телефон. Под действие нового механизма подпадают лица, имеющие право на льготы согласно законодательству Украины об охране здоровья, Кодексу гражданской защиты и законам «Про милицию», «Про статус и социальную защиту граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», «Про статус ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «Про основные начала социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», «Про образование», «Про библиотеки и библиотечное дело», «Про защиту растений», «Про охрану детства», «Про жертвы нацистских преследований», «Про социальную защиту детей войны» и «Про культуру».