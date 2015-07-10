Украина попытается привлечь инвестиции от транснациональных компаний

Украина сфокусируется на привлечении инвестиций от транснациональных компаний и фондов прямых инвестиций, которые имеют значительный опыт работы в нестабильной политической и экономической обстановке, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на презентации экономической стратегии Украины в Киеве.

«Фокус, конечно, на компании транснациональные. Это компании, которые присутствуют в большинстве стран мира, в том числе с большими геополитическими рисками. Они привыкли к этому. Они знают, что рано или поздно любые турбулентности заканчиваются. Поэтому все такие инвесторы с запада - долгосрочные, все инвестируют в долгосрочную перспективу», - сказал он.

По словам министра, многие фонды прямых инвестиций также готовы брать на себя риски в странах со сложной геополитической ситуацией.

«За последние несколько лет в мире шел бум цен акций на биржах. Большинство из этих фондов заработали неплохие прибыли, у них автоматически выросла толерантность к риску. Они готовы идти в более рискованные рынки. Несколько фондов прямых инвестиций уже объединились и выразили свой интерес в приватизации (украинских предприятий - УНИАН)», - подчеркнул он.

Абромавичус отметил, что иностранные инвесторы выражают заинтересованность в экспортных секторах экономики, включая IT и аграрный сектор, в связи с падением курса национальной валюты и соответствующим конкурентным преимуществом.

«Инвесторы хотят производить здесь и экспортировать» - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля пройдет инвестиционный саммит «Украина - США» в Вашингтоне, а затем аналогичные саммиты пройдут в Париже и Берлине. Правительственную делегацию возглавит премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам Абромавичуса, основной задачей саммита «Украина - США» является установление прямых связей с американскими инвесторами, с которыми правительство будет прорабатывать возможности реализации конкретных проектов.

В Киеве 28 апреля прошла международная конференция в поддержку реформ в Украине, которая собрала представителей 53 стран, включая глав правительств и ключевых еврокомиссаров. Первоначально конференция планировалась как донорский форум в поддержку Донбасса, однако позднее от этой идеи отказались в пользу проведения нескольких мероприятий. В результате этой конференции, а также по итогам ряда официальных и рабочих визитов представителей украинской власти в страны – партнеры Украины, правительство предложило провести несколько инвестиционных саммитов, целью которых станет показать инвестиционные возможности страны и привлечь инвесторов к участию в развитии украинской экономики.