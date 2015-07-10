Минфин одолжил более 11 миллиардов для "Нафтогаза" и Фонда гарантирования

Министерство финансов Украины в июне осуществило выпуск облигаций внутреннего госзайма для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 3,6 млрд грн, а также для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 7,7 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, всего с начала года для увеличения уставных капиталов банков и других госпредприятий были выпущены ОВГЗ на общую сумму 32,9 млрд грн, в том числе 3,2 млрд грн для «Укргазбанка» и 29,7 млрд грн для НАК «Нафтогаз Украины».

Для кредитования Фонда гарантирования с начала года Минфин выпустил ОВГЗ на 14,8 млрд грн со средневзвешенной доходностью 11,79% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин в мае выпустил ОВГЗ для кредитования Фонда гарантирования на 3,8 млрд грн и при этом не проводил выпуски облигаций для докапитализации государственных банков и предприятий.

Госбюджет Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году выпуски ОВГЗ на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины», а также на 36,5 млрд грн для докапитализации банков и на 20 млрд грн - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.