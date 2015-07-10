Утверждение программы Греции странами еврозоны может длиться неделями - Брюссель

Об этом сообщает Greekreporter.

За поданное Грецией предложение должны проголосовать парламенты стран еврозоны, так что окончательное утверждение третьей программы по спасению Греции может затянуться на 4 или 5 недель – говорится в докладе Брюсселе.

Если в субботу Еврогруппа одобрит поданное Грецией предложение, тогда его должны будут утвердить парламенты стран еврозоны, а это довольно длительный процесс.

Между тем Афины уже 20 июля должны погасить Европейскому центральному банку (ЕЦБ) 3,4 миллиарда евро кредита. Это невозможно без новой программы финансовой помощи.

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Кроме того, 30 июля Греция должна выплатить 1,53 миллиарда евро Международному валютному фонду (МВФ).

Также в докладе упоминается, что управляющий директор МВФ Кристин Лагард призвала Брюссель обязать Грецию в первую очередь погасить свою задолженность перед МВФ, а уже потом перед ЕЦБ.

Если соглашение будет подписано, Греция сможет получить 3,35 миллиарда евро прибыли ЕЦБ, полученной по греческим государственным облигациям в рамках Программы рынка ценных бумаг. Тем не менее, этой суммы не хватит для покрытия всех долговых платежей.

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В данный момент представители Европейской комиссии изучают ситуацию в поисках правильного решения.