В Казахстане проведут пенсионную реформу, которая "усиливает мотивацию к труду"

Закон о новой системе выплаты пенсий уже одобрила верхняя палата парламента Казахстана, документ направлен на подпись главе государства, сообщает телеканал КТК.

Согласно обновлённому законодательству, размер так называемой базовой пенсии больше не будет одинаковым для всех без исключения казахстанцев.

Тем, кто после прекращения трудовой деятельности желает получать хорошую пенсию, придется начать усердно работать уже сегодня. По новым правилам, если гражданин не отчислял регулярно пенсионные взносы или делал это только десять лет, он может забыть об обеспеченной старости.

Читайте такжеКазахстанцы "профинансировали" Россию за полгода на 2,8 миллиарда долларовДля таких пенсионеров величина базовой пенсии составит лишь половину прожиточного минимума, а это чуть больше десяти тысяч тенге (1 доллар - 186 тенге). То есть, теперь объём выплат будет прямо зависеть от стажа. Эта система, по мнению разработчиков, усилит трудовую мотивацию казахстанцев и снизит иждивенческие настроения.

К тому же, согласно новому закону, через три года все работодатели страны должны будут ежемесячно отчислять на пенсионные счета своих сотрудников дополнительный 5% взнос. В правительстве считают, это позволит обеспечить тысячам будущих пенсионеров достойное денежное содержание.