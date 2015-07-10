В Украине признали неплатежеспособными уже 55 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в небольшой банк «Столичный» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте банка, временная администрация введена сроком на три месяца - до 9 октября 2015 года, временным администратором банка назначен Владимир Кухарев.

Банк «Столичный» стал 54 банком, в который введена временная администрация за последние полтора года, в течение которых продолжается очистка банковской системы Украины.

По информации банка, в период временной администрации его вкладчики могут получить свои средства по текущим и карточным счетам, а также по депозитам, срок действия которых закончился, в пределах 200 тыс. грн. О начале выплат банк обещает сообщить дополнительно.

По информации на сайте Национального банка Украины, регулятор проводил работу с финучреждением в связи с проведением банком рисковой деятельности и ухудшением показателей финансового состояния, однако руководство и акционеры банка не принимали необходимых мер.

Кроме того, банк, по сведениям НБУ, не выполнял свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

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Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в небольшой «Радикал Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Как сообщается на сайте банка, временная администрация введена сроком на три месяца - до 9 октября 2015 года, временным администратором банка назначен Александр Шевченко.

«Радикал Банк» стал 55-тым банком, в который введена временная администрация за последние полтора года, в течение которых продолжается очистка банковской системы Украины.

По информации банка, в период временной администрации его вкладчики могут получить свои средства по текущим и карточным счетам, а также по депозитам, срок действия которых закончился, в пределах 200 тыс. грн. О начале выплат банк обещает сообщить дополнительно.

Согласно сообщению на сайте Национального банка, в результате проверок операционных касс банка и его отделений регулятор установил грубые нарушения законодательства о наличном обращении, угрожающие интересам вкладчиков или других кредиторов.

В частности, банк должным образом не обеспечивал охрану перевозки валютных ценностей, хранение наличных в отделениях и внутренний контроль за кассовыми операциями.

Справка УНИАН. Банк «Столичный» (ранее – «Бонус Банк») работает на рынке Украины в качестве Сумского регионального банка с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте НБУ, ключевыми владельцами банка являются граждане Украины Сергей Ткаченко и Евгений Антипенко, которым принадлежит 49,2835% и 14,1568% акций банка, соответственно.

«Радикал Банк» работает на рынке Украины с 2010 года и входит в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является гражданин Украины, вице-президент концерна «Укрросметалл» Александр Шпак, которому принадлежат 71% акций банка через «Промышленную инновационную компанию».