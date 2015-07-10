Ципрас: Греция должна остаться в еврозоне

Греческий премьер обратился к депутатам партии СИРИЗА за поддержкой пакета жестоких реформ, после того, как ему пришлось пойти на уступки, чтобы спасти страну от экономического коллапса, сообщает DW.COM.

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"Мы сталкиваемся с судьбоносными решениями", - заявил Алексис Ципрас. "Мы получили мандат на то, чтобы получить лучшую сделку, чем тот ультиматум, который нам предложила Еврогруппа, но точно нам не надли мандат на то, чтобы вывести Грецию из еврозоны", - сказал он.

Но пока непонятно, все ли кредиторы поддержат последний пакет реформ, который похож на условия, которые Греция отвергла на референдуме. И хотя Франция, как сильный сторонник Греции в еврозоне, поспешила выразить поддержку предложениям Греции. Президент Франции Франсуа Олланд назвал их "серьезными и заслуживающими доверия". Однако последнее слово остается за кредиторами, поскольку их поддержка имеет решающее значение для руководителей еврозоны. Поддержат ли они новые предложения станет известно на саммите 12 июля.