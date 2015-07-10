Скорость вывода средств из Греции достигла 100 миллионов евро в сутки - СМИ
Отсутствие соглашения с кредиторами будет означать крах банковской системы Греции уже в понедельник, 13 июля.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает издание, отток капитала из страны вырос до 100 миллионов евро в сутки, несмотря на все ограничения движения капитала.
Если Европейский центробанк не предоставит финансовой поддержки, в понедельник в греческих банках просто закончатся деньги.
Ранее председатель Еврогруппы заявил, что страны еврозоны могут принять решение о новом пакете предложений Греции в субботу.
Как сообщалось, новый пакет предложений по реформам, который греческое правительство направило кредиторам в четверг вечером, отвечает большинству требований кредиторов от 26 июня.
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В рамках последних предложений Греция обратилась за 53,5 миллиардами евро для покрытия своих долгов до 2018 года.