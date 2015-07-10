В Минфине надеются получить очередной кредит МВФ до конца лета

Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Артем Шевалев, передает "РБК-Украина".

"Говорить о получении средств в июле, наверное, не приходится", - заявил замминистра.

Предварительные планы Кабинета министров получить деньги до конца июля не оправдались. Причина в том, что Верховная Рада своевременно не приняла ряд изменений в законодательство, на которых настаивали представители МВФ.

По словам Шевалева, Министерство финансов надеется на выделение Украине второго транша Международного валютного фонда в размере 1,7 млрд долл. по программе IFF в августе в случае принятия Верховной Радой необходимых законопроектов и внесения оговоренных изменений в уже действующие.

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Законопроекты, принятие которых Украина гарантировала в меморандуме с МВФ, касаются в первую очередь налоговой, финансовой и антикоррупционной сферы. В настоящий момент не приняты правки в закон №2029а, №2045а, №2956, а также законопроект №2527, который переводит аграрную отрасль на общую систему налогообложения, и два законопроекта относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро №2873, №2979.

Как заявил недавно на заседании аграрного Комитета ВР представитель МВФ в Украине Жером Ваше, комментируя законопроект №2527, "У нас есть текущий проект меморандума, который является основой для второго транша. Это те обязательства, которые взяло на себя правительство. Одно из этих обязательств касается системы НДС в сельском хозяйстве".

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк в июне говорил, что ожидает заседания совета директоров МВФ по вопросу выделения транша Украине до 10 июля.