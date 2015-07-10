Moody’s прогнозирует рост проблемных кредитов в украинских банках

Об этом говорится в составленном агентством обзоре украинского банковского сектора.

Согласно сообщению, резкое ослабление местной валюты и высокий уровень инфляции привели к привели к снижению покупательной способности физических лиц. Агентство отметило, что негативные экономические условия приведут к дальнейшему ухудшению качества активов.

«Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов вырастет до 60% от числа валовых кредитов в 2015 году с 45% на конец 2014 года, в то время как доля просроченных кредитов поднимется до 40% с 25%», - говорится в обзоре.

Кроме того, среди негативных факторов, влияющих на банковскую систему, агентство назвало углубление экономического спада в 2015 году по сравнению с 2014 годом, продолжающийся отток депозитов.

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Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в украинских банках за май практически не изменилась и по состоянию на 1 июня остается на уровне 18%, что на 0,1 п.п. ниже показателя на 1 мая.

В работающих банках, без учета неплатежеспособных, доля просроченной задолженности на 1 июня составила 16,5%, однако сравнительные данные по этим банкам для определения динамики с начала года не приводят.

По данными НБУ, в мае банки сократили объем предоставленных кредитов на 56 млрд грн, или на 5,2%, – до 1,074 трлн грн, в том числе объем кредитов по работающим банкам на 1 июня составил 964,832 млрд грн.