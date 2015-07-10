В понедельник подорожают доллар и евро – Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2191.6483 (10 июля – 2184.8173)

100 EUR – 2451.3586 (10 июля – 2415.0970)

10 RUR – 3.8675 (10 июля – 3.8343)

Как сообщал УНИАН, пятницу, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,67/21,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,27/24,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3870 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,9165 грн/долл., к этому часу заключено 624 сделки на сумму 456,53 млн долл.