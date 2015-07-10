Министры финансов еврозоны в субботу примут "важное решение" по Греции

Министры финансов еврозоны могут принять "важное решение" на экстренном заседании в субботу, посвященном новому предложению Греции, сказал президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум, передает Рейтер.

"Всеобщая поддержка в Греции делает этот документ более надежным, но даже в этом случае мы должны тщательно проверить, достаточно ли хорошо это предложение, и сходятся ли цифры".

"Тем или иным путем, нам нужно принять очень важное решение".

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Предложение Греции будет рассмотрено Еврокомиссией, Европейским центробанком и Международным валютный фондом, которые проверят, является ли долг Греции приемлемым.

Эта оценка будет завершена до заседания Еврогруппы в субботу, на котором министры финансов обсудят, стоит ли начинать переговоры о предоставлении нового кредита.

Заключение министров будет рассмотрено лидерами еврозоны на саммите в воскресенье.