Баланс недели: рискованная игра с МВФ, иски к России и замедление инфляции

На минувшей неделе внимание мира было приковано к ситуации в Греции. Жители страны на референдуме сказали «нет» жестким экономическим реформам, на реализации которых настаивают кредиторы для вывода страны из глубокого кризиса. И пока греки, увлеченные ролью «плохих учеников», выясняют свои отношения с мировыми финансовыми институтами, реформаторские старания Украины выглядят более заметными.

«В отличие от Греции, отношения Украины с внешними кредиторами складываются довольно успешно. Программы внешней помощи продолжаются и все видят положительные заявления наших международных кредиторов. Ведь Украина, и Национальный банк, в частности, выполняют все требования, предусмотренные соглашениями по предоставлению финансовой помощи», - говорится в заявлении НБУ.

По мнению регулятора, ситуация в Греции никоим образом не может повлиять на стабильность украинской экономики, поскольку прямых экономических последствий для Украины греческий кризис не имеет. Кроме того, НБУ отмечает, что Украина в отличие от Греции имеет возможность использовать обменный курс как механизм макроэкономической коррекции.

«Украина может использовать все эти механизмы. Но проведение структурных реформ играет важнейшую роль и в основном обусловливает положительный эффект от внутренней и внешней девальвации», - подчеркивают в НБУ.

Тем не менее, определенные уроки из коллапса экономики Греции мы можем вынести. Украинцы должны перестать верить популистам и понять на чужом примере, что путь развития лежит только через тернистые и непопулярные реформы.

Деньги зависли

На минувшей неделе стало известно, что получение 3,2 млрд долл. от МВФ и Всемирного банка находится под угрозой. Народные депутаты пока не приняли 5 необходимых для этого законов, у них остался последний шанс - одобрить документы на следующей неделе.

В частности, парламенту необходимо проголосовать за законопроект №2029а, которым запрещается устанавливать тарифы на ЖКУ ниже экономически обоснованного уровня, законопроект №2956, который предусматривает ограничение действия моратория на отчуждение имущества должников «Нафтогаза», а также законопроект №2045 о совершенствовании системы гарантирования вкладов физических лиц и выведении неплатежеспособных банков с рынка. Кроме того, парламент должен принять два закона об Антикоррупционном бюро.

Министерство финансов на данный момент работает над выполнением еще одного условия МВФ – реструктуризацией внешних долгов, но уже в режиме конфиденциальности.

В ведомстве отмечают, что заключение соглашения с кредиторами о конфиденциальности – важный позитивный шаг, но этого недостаточно. Украине нужен конкретный прогресс в переговорах, чтобы не объявлять мораторий на выплаты долгов.

«К заседанию Совета директоров МВФ должен быть прогресс – вхождение в реструктуризацию, согласование условий... Если мы говорим о пути не моратория, у нас должен быть конкретный прогресс», - сказал замминистра финансов Артем Шевалев.

Минфин ожидает, что Совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание по вопросу выделения Украине второго транша кредита на сумму 1,7 млрд долл. до конца июля.

Позитивные сигналы

Минувшая неделя, наконец-то, порадовала украинцев позитивными экономическими новостями. Впервые с начала 2014 года инфляция в июне по сравнению с маем замедлилась до 0,4%. В годовом выражении инфляция также замедлилась - до 57,5% с 58,4%, зафиксированных месяцем ранее.

«Мы отмечаем снижение инфляционных рисков. Кроме того, мы ожидаем продолжения замедления инфляции в течение следующих месяцев. Именно с целью закрепления этих положительных сдвигов на денежно-кредитном рынке мы оставили учетную ставку неизменной. В то же время, в случае дальнейшего снижения инфляции - сможем перейти к снижению ставки уже в ближайшее время», - отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По данным Нацбанка, в июне замедлился отток валютных депозитов до менее 1%, а приток гривневых депозитов продолжается уже четвертый месяц подряд.

«По валютным депозитам почти пройдена точка стабилизации. За июнь их отток был меньше, чем 1%. Это - лучший результат за последние месяцы, поэтому мы ожидаем роста уже через один-два месяца», - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Кроме того, регулятор констатирует стабильность на валютном рынке и укрепление с апреля курса гривни к доллару США, а также сужение диапазона его колебаний. Благодаря этому, НБУ смог выйти на валютный рынок в июне и выкупить 239,2 млн долл. Данный фактор, а также размещение правительством ОВГЗ на сумму 140 млн долл. и конвертация китайских юаней на 419,2 млн долл. способствовали росту международных резервов Украины в июне до 10,3 млрд долл.

«Рост международных резервов Украины произошел, несмотря на необходимость осуществления значительных платежей для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте», - похвастался Нацбанк.

Украинские банки против РФ

На минувшей неделе государственный «Ощадбанк» подал иск к Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате аннексии Крыма.

«Я только что получил информацию от руководства «Ощадбанка», что банк подал иск против Российской Федерации на сумму порядка 15 млрд грн для возмещения убытков и ущерба, причиненных РФ аннексией Крыма», - сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

По словам главы правления банка Андрея Пышного, оценка убытков произведена без учета многих факторов, которые могут значительно увеличить сумму претензий.

Он также подчеркнул, что это - беспрецедентный спор, в связи с чем судебное разбирательство может затянуться на несколько лет. «Сложнейший и одновременно интереснейший с юридической точки зрения. Это - эпохальные вещи. Но, несмотря на мега-сложность, правда за нами», - добавил он.

Яценюк призвал другие госкомпании последовать примеру «Ощадбанка».

«Я обращаюсь к украинским госкомпаниям последовать примеру с целью привлечь Россию к ответственности и стребовать с России суммы убытков за аннексию Крыма», - заявил премьер.

Пока отечественные госкомпании раздумывают над обращением главы правительства, крупнейший банк Украины - «ПриватБанк» инициировал арбитражное разбирательство против Российской Федерации. По информации банка, оно состоится в Гааге (Нидерланды), а сумму иска определит специальная комиссия западных экспертов.

Новый глава железных дорог

На минувшей неделе Министерство инфраструктуры неожиданно провело кадровую ротацию в Государственной администрации железнодорожного транспорта. Исполняющим обязанности генерального директора «Укрзализныци» назначен Александр Завгородний, до этого времени занимавший в ведомстве кресло зама. А Максим Бланк - инвест-банкир, пребывавший на посту и.о. главы ведомства с декабря 2014 года, вернулся в свой прежний кабинет - первого заместителя гендиректора.

«Чтобы улучшить техническое состояние предприятия, вчера я подписал два приказа: Александр Завгородний назначен главой комиссии по реорганизации «Укрзализныци», а также исполняющим обязанности главы предприятия», - сказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

Одной из ключевых задач, стоящих перед новым руководителем «Укрзализныци», по словам министра, является консолидация прибыли на предприятии, а также улучшение технического состояния железнодорожного транспорта.

Эксперты отмечают, что новоназначенный руководитель имеет довольно большой опытом работы в железнодорожной отрасли и способен изменить ситуацию на предприятии в лучшую сторону.

«Сейчас крайне важно, позволят ли новому руководителю сформировать свою команду в «Укрзализныце». Если этого не произойдет, то есть шанс, что он будет очень сильно ограничен в своих полномочиях. В этом случае все действовавшие на железной дороге схемы продолжат работать», - считает эксперт по вопросам транспорта, экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Новости о приватизации

Фонд государственного имущества на минувшей неделе поделился планами относительно приватизации госкомпаний в текущем году. По словам главы Фонда Игоря Билоуса, основные приватизационные конкурсы коснутся «Центрэнерго», Одесского припортового завода и 6 облэнерго. А пройдут они в ноябре-декабре в режиме открытых аукционов.

Правительство обязало Министерство энергетики незамедлительно передать Фонду государственного имущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения ее приватизации.

При этом премьер Яценюк подчеркнул, что возможности приватизации «Центрэнерго» будут презентованы на инвестиционных конференциях, которые состоятся в США и странах Евросоюза. По его словам, зарубежные инвесторы заинтересованы в покупке госкомпании.

«Новым собственником «Центрэнерго» должна стать точно не украинская компания», – подчеркнул премьер.

Между тем, министр энергетики Владимир Демчишин не стал скрывать негативного отношения к инициативе правительства и привел свои аргументы против приватизации «Центрэнерго».

«Пусть они (ФГИУ - УНИАН) убедят всех, что есть реальный покупатель. Если будет понятно, что есть покупатель ответственный, иностранный, готовый обеспечить станции углем, ответить на все вопросы, купить уголь государственных шахт, то кто будет против, уважаемые?», - сказал он.

По словам министра, новый собственник предприятия может потребовать повышения тарифов.

«Себестоимость 1 кВт электроэнергии, которую производит «Центрэнерго», составляет 70 копеек. Это - государственная компания. Частная компания в виде ДТЭК убеждает нас, что себестоимость - 99 копеек. Поэтому в таких условиях передать предприятие, которое производит 30% тепловой электроэнергии, балансирующей, которая закрывает сейчас пики, собственнику, который потом придет и скажет, что себестоимость на 25%-30% выше, и будет требовать повышения тарифа, рискованно», - подчеркнул глава Минэнергоугля.

Демчишин считает, что приватизация «Центрэнерго» будет более приемлемой после завершения исследования Антимонопольным комитетом конкурентной среды на рынке электроэнергии и принятия соответствующих мер по его результатам.

Борьба за энергонезависимость

На минувшей неделе премьер-министр Арсений Яценюк поручил Минэнерго вернуться к идее создания объединенной нефтяной компании Украины на базе «Укрнафты», «Укртранснафты» и «Укртатнафты».

«Поручаю Минэнерго провести встречу с акционерами («Укрнафты» и «Укртатнафты» - УНИАН). Давайте вернемся к идее создания крупной нефтяной компании Украины, объединенной нефтяной компании Украины», - сказал Яценюк на коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности.

По его словам, необходимо привлечь иностранных консультантов для объединения этих компаний в единый холдинг для увеличения добычи и переработки нефти в Украине.

Яценюк подчеркнул, что государство имеет в своем распоряжении компании с большой капитализацией, эффективное использование которых приблизит страну к энергонезависимости.

«У нас в руках невероятный актив на десятки миллиардов долларов: «Укртранснафта» – государственная, «Укрнафта» – 51% государство, 49% - частный акционер, «Укртатнафта» – 43% государство и 57% частный акционер», - сказал премьер.

Кроме того, Украина сейчас готовится к очередному раунду трехсторонних переговоров по газу, результатом которого должна стать договоренность об условиях поставок топлива в нашу страну и его транзита в Европу. По словам министра энергетики, встреча может состояться уже в июле. Демчишин также отметил, что проведение переговоров возможно лишь при сближении позиций участвующих сторон.

«Мы свою позицию озвучили. До тех пор, пока каждый будет «при своих», переговоров не будет. Если будет сближение позиций – естественно, пройдут переговоры и будут достигнуты договоренности», - подчеркнул глава Минэнергоугля.

В ходе последней трехсторонней встречи, которая состоялась 30 июня, стороны не смогли договориться об условиях поставок российского газа в Украину, включая цену топлива, а также вопросы транзита и объемов закачки в хранилища. Как результат - «Нафтогаз» с 1 июля прекратил закупку газа у «Газпром».

Следующая неделя также будет полна значимых новостей. Так, 13 июля в Вашингтоне состоится масштабная украинско-американская инвестиционная конференция, а министр финансов встретится лицом к лицу с кредиторами по поводу реструктуризации долгов. Депутаты рассмотрят законопроекты, обязательные для получения второго транша МВФ. Будут и другие события – не переключайтесь.

Ксения Обуховская (УНИАН)