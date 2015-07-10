Швейцария хочет увеличить финансовую помощь Украине до 100 миллионов франков

Правительство Швейцарии в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной приняло решение увеличить размер финансовой помощи нашей стране на 2015-2018 годы до 100 млн швейцарских франков.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на министра Геннадия Зубко, на протяжении 2011-2014 годов Швейцария предоставила Украине финпомощь в объеме 57 млн франков.

Читайте такжеМВФ: Греции потребуется дополнительная финансовая помощь в 50 миллиардов евро

«Мы высоко ценим решение об увеличение до 100 млн франков помощи Украине», - приводятся в сообщении слова Зубко.

Как сообщал УНИАН, в середине июня посол Швейцарии в Украине Кристиан Шёненбергер заявил, что его страна намерена в течение следующих четырех лет увеличить объемы финансирования проектов в Украине до 100 млн долл. При этом он объяснил, что средства будут выделятся на четыре основных направления – энергоэффективность, здравоохранение, децентрализация и экономическая конкурентоспособность.