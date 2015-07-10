Fitch пересмотрел рейтинги ПриватБанка в рамках переговоров о продлении евробондов банка

Как сообщает Fitch, изменение рейтинга ПриватБанка связано с публичным объявлением о начале переговоров с держателями еврооблигаций о продлении срока их погашения согласно рекомендациям Национального банка Украины.

«Пересмотр международных рейтингов рейтинговыми агентствами в ходе согласования условий продления срока погашения еврооблигаций является стандартной практикой работы рейтинговых агентств, – отмечает пресс-служба ПриватБанка. – Рейтинговые агентства придерживаются одной и той же политики в аналогичных ситуациях во всех странах мира. Такая политика была также применена к крупнейшим государственным банкам Украины, когда они вели переговоры о продлении сроков погашения своих еврооблигаций».

В то же время, по данным Fitch, долгосрочный рейтинг ПриватБанка по национальной шкале подтвержден на уровне «А-(ukr)», что отражает устойчивые позиции банка в Украине.