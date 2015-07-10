Следующий этап переговоров Украины с кредиторами состоится 15 июля

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Министерства финансов Украины и Специального комитета кредиторов.

В частности, в ходе сегодняшнего конференц-звонка стороны обсудили ряд аспектов будущей долговой операции.

«Как ожидается, дискуссии продолжаться в следующую среду, 15 июля, в Вашингтоне», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участие в дискуссии примет министр финансов Украины Наталья Яресько.

Как сообщал УНИАН, ранее замминистра финансов Артем Шевалев отметил, что предварительные планы Кабинета министров получить деньги до конца июля не оправдались. Причина в том, что Верховная Рада своевременно не приняла ряд изменений в законодательство, на которых настаивали представители МВФ.