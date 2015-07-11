СМИ: кредиторы "положительно" оценили предложения Греции

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Три института (Европейский центробанк, Еврокомиссия, Международный валютный фонд) решили дать позитивную оценку предложениям о реформах, которые были переданы вчера греческим правительством", — сказал источник.

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По данным источника, Европейский механизм стабильности (ESM) рассматривает возможность выделения Греции до 58 миллиардов евро, МВФ может выделить еще 16 миллиардов евро в рамках нового пакета помощи Афинам. При этом греческий премьер Алексис Ципрас заявил, выступая в парламенте в ночь на субботу, что соглашение будет исключительно европейским проектом, вклад МВФ будет только техническим.

В субботу Еврогруппа на уровне министров финансов стран еврозоны планирует обсудить греческую программу реформ.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам спикера Европейской комиссии Маргаритиса Шинаса, предложения правительства Греции по проведению реформ, необходимых для получения очередной финансовой помощи для предотвращения кризиса, сейчас анализируются, чтобы в конце дня, 10 июля, соответствующая оценка была передана Еврогруппе.