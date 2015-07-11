Яресько призывает депутатов принять законы для получения 3,2 миллиарда долларов

Как написала Яресько в Facebook: «К сожалению, за эту неделю мы не смогли продвинуться дальше в принятии 4 очень важных прогрессивных законопроектов, которые помогут защитить сбережения граждан, оздоровить нашу экономику, энергетику и власть - и которые необходимы для дальнейшего прогресса во взаимоотношениях с МВФ, Всемирным Банком, а также для получения займов от Японии и Германии». «Эти четыре закона, которые открывают Украине доступ к финансированию в объеме $3,2 млрд, должна принять Верховная Рада. Призываем народных депутатов первым делом принять эти законопроекты уже 14 июля - как только начнется следующая пленарная неделя», - отметила Яресько

Она подчеркнула, что многое на сегодняшний день уже сделано для реформирования экономики. По ее словам, «осуществление реформ - чрезвычайно сложный, и часто - довольно длительный процесс, состоящий из огромного количества ежедневных решений, материалов, обсуждений, обоснований, и вновь решений». «В одних реформах, с момента зарождения понимания реформы и до момента принятия необходимых законов Верховной Радой может пройти много месяцев. В других реформах большие процессы происходят через ежедневные технические решения, которые мало заметны окружающим. И часто общество жалуется на отсутствие реформ просто потому, что не видит этого тяжелого процесса в деталях», - написала Яресько.

В сообщении также содержится отчет Министерства финансов о его действиях «с начала июля - и как эти изменения помогут улучшить состояние дел в нашей стране».