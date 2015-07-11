Яресько призывает депутатов принять законы для получения 3,2 миллиарда долларов
Министр финансов Украины Наталия Яресько призывает Верховную Раду Украины принять во вторник, 14 июля, четыре правительственные законопроекта, которые дадут возможность получить 3,2 млрд долларов от международных организаций.
Как написала Яресько в Facebook: «К сожалению, за эту неделю мы не смогли продвинуться дальше в принятии 4 очень важных прогрессивных законопроектов, которые помогут защитить сбережения граждан, оздоровить нашу экономику, энергетику и власть - и которые необходимы для дальнейшего прогресса во взаимоотношениях с МВФ, Всемирным Банком, а также для получения займов от Японии и Германии». «Эти четыре закона, которые открывают Украине доступ к финансированию в объеме $3,2 млрд, должна принять Верховная Рада. Призываем народных депутатов первым делом принять эти законопроекты уже 14 июля - как только начнется следующая пленарная неделя», - отметила Яресько
Она подчеркнула, что многое на сегодняшний день уже сделано для реформирования экономики. По ее словам, «осуществление реформ - чрезвычайно сложный, и часто - довольно длительный процесс, состоящий из огромного количества ежедневных решений, материалов, обсуждений, обоснований, и вновь решений». «В одних реформах, с момента зарождения понимания реформы и до момента принятия необходимых законов Верховной Радой может пройти много месяцев. В других реформах большие процессы происходят через ежедневные технические решения, которые мало заметны окружающим. И часто общество жалуется на отсутствие реформ просто потому, что не видит этого тяжелого процесса в деталях», - написала Яресько.
В сообщении также содержится отчет Министерства финансов о его действиях «с начала июля - и как эти изменения помогут улучшить состояние дел в нашей стране».