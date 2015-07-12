Саммит ЕС по ситуации в Греции отменен, состоится только саммит стран еврозоны

Об этом написал в своем "Твиттере" президент Европейского Совета Дональд Туск.

Читайте такжеЕврогруппа не договорилась по Греции, переговоры продолжатся сегодня"Я отменил сегодняшний саммит ЕС. Саммит еврозоны начнется в 16.00 и будет продолжаться, пока мы не завершим переговоры относительно Греции", - сообщил Дональд Туск.