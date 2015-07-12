Саммит ЕС по ситуации в Греции отменен, состоится только саммит стран еврозоны
11:38, 12 июля 2015Финансы
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Чрезвычайный саммит стран Евросоюза, который был созван на сегодня из-за ситуации в Греции, отменен, состоится саммит стран, входящих в зону евро.
REUTERS
Об этом написал в своем "Твиттере" президент Европейского Совета Дональд Туск.
Читайте такжеЕврогруппа не договорилась по Греции, переговоры продолжатся сегодня"Я отменил сегодняшний саммит ЕС. Саммит еврозоны начнется в 16.00 и будет продолжаться, пока мы не завершим переговоры относительно Греции", - сообщил Дональд Туск.
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