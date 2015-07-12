Если Греция не договорится с кредиторами, ей предложат покинуть еврозону (проект соглашения)

Об этом говорится в четырехстраничном проекте соглашения, принятого по итогам совещания Еврогруппы в Брюсселе, пишет Медуза.

Here’s the full 4pg eurogroup document on #Greece, inc “time-out”, total amt needed (€82-6bn) & reform proposals pic.twitter.com/sKUpbykcBX — Ed Conway (@EdConwaySky) July 12, 2015

По оценкам участников совещания, Греция нуждается в финансировании в объеме от 82 до 86 миллиардов евро. При этом 7 миллиардов стране необходимо передать до 20 июля, и еще 20,5 миллиарда — до середины августа.

Читайте такжеГреческий кризис: Олланд надеется на договоренности, Меркель потеряла довериеНовый план о предоставлении помощи Греции должен был обсуждаться на саммите глав стран ЕС 12 июля. Однако заседание было отменено, посколько переговоры Еврогруппы, начавшиеся 11 июля, не закончились в срок и продолжались весь день 12-го числа.

Греция получает помощь от международных кредиторов с 2008 года, когда страна фактически оказалась на грани дефолта. Срок действия очередной программы финансовой помощи Греции истек 30 июня. Без финансовой помощи извне Греция не может обслуживать ранее полученные кредиты — 30 июня она пропустила платеж в 1,6 миллиарда евро по кредиту МВФ. Если Греция не сможет обслуживать внешний долг, ей, как предполагается, придется покинуть зону евро.

10 июля власти Греции направили в Еврокомиссию план, по которому надеялись получить от международных кредиторов 53,5 миллиарда евро.