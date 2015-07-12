Президент заявляет, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов

Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Я надеюсь, что в Верховной Раде найдется достаточно здоровых сил для того, чтобы исправить собственную, мягко говоря, ошибку. Если политического духа не хватит в Верховной Раде, я защищу Украину», - сказал президент, отвечая на вопрос, заветирует ли закон о реструктуризации валютных кредитов.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании этого закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.

Порошенко заявил, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожению золотовалютных резервов Украины.