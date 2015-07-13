Объем торговли между Китаем и Россией за полгода снизился на треть

Объем торгового оборота между Китаем и Россией в первой половине текущего года сократился почти на треть - 30,2% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,1 млрд долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, объем экспорта китайских товаров в Россию за первое полугодие снизился на 36,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14,6 млрд долларов. Объем экспорта российских товаров в Китай также сократился - на 23,9% до 16,5 млрд долларов.

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В июне объем торгового оборота между Россией и Китаем составил 6 млрд долларов, что на 20,9% ниже показателей за тот же месяц прошлого года. Объем экспорта китайских товаров в Россию за этот период составил 2,85 млрд долларов, что ниже прошлогодних показателей на 34,2%. Российский экспорт в Китай также продемонстрировал сокращение в 3,4% и составил 3,2 млрд долларов.