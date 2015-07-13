Евросаммит дает Греции последний шанс

Об этом в понедельник в Брюсселе по завершении саммита, который начался после шестнадцати часов воскресенье и завершился в девять часов утра понедельника, сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент УНИАН.

"После 17 часов переговоров мы достигли, как кто-то сказал, Эгрикмента (agreekment, игра слов, смешение англ. agreement (согласие) и Greek (греческий) - ред.). Лидеры договорились начать переговоры относительно программы Европейского стабилизационного механизма, что означает другими словами, продление поддержки для Греции", - сказал он.

По словам Туска, должны быть выполнены "жесткие условия", которые должен принять национальный парламент и которые необходимы для формального начала реализации программы ЕСМ.

"Решение дает Греции возможность вернуться на путь поддержки европейских партнеров. Это также предотвращает социальные, экономические и политические последствия, которые могли бы произойти. Я приветствую прогресс и конструктивную позицию Греции, которая помогла вернуть доверие партнеров еврозоны", - подчеркнул президент Евросовета.

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В свою очередь, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что принятое на саммите решение предотвращает выход Греции из еврозоны.

"С начала так называемого "греческого дела" Комиссия повторяла, что мы не будем воспринимать любую форму Grexit (выхода Греции из еврозоны). Нет Грекзиту. Мы довольны результатом, который мы нашли", - сказал он.

Президент Еврогруппы Ерун Дейсселблум сообщил, что в ближайшие дни греческий парламент должен принять соответствующее законодательство, после чего в среду, 15 июля, снова на свое заседание соберется Еврогруппа, чтобы начать процедуру предоставления Греции средств.

"Когда национальный парламент сделает все необходимое, мы примем нужное решение, что позволит вести формальные переговоры, и затем, когда это будет завершено, настанет важный момент, чтобы закончить работу", - пояснил он.

Ожидается, что Греция за три года получит от 82 до 86 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский фонд финансовой стабильности констатировал дефолт Афин по обязательствам перед ним, а 1 июля Греция стала первой страной, которая оказалась в состоянии дефолта в отношении МВФ.

ЕС потребовал от Греции предоставить новую стабилизационную программу по выходу из долгового и экономического кризиса.

На референдуме 5 июля 61,31% греков высказались против жестких условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

После этого МВФ отказался кредитовать Грецию.

11 июля парламент Греции поддержал план урегулирования долговой проблемы. Проект экономических реформ содержит сразу несколько пунктов, против которых греки проголосовали на референдуме 5 июля.