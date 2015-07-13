Российский рубль из-за падения цен на нефть снова начал дешеветь

Рубль подешевел утром понедельника вслед за нефтью на фоне ожиданий скорого подписания договоренности Ирана с шестью странами о ядерной программе, результатом чего может быть дальнейший рост предложения нефти на рынках.

Об этом пишет Рейтер.

Фактором неопределенности пока остается и ситуация вокруг греческого долга, хотя последней новостью стало сообщение о достижении соглашения на экстренном саммите лидеров еврозоны, посвященном решению этого кризиса.

К 10.10 мск котировки доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи 56,62, на треть процента выше предыдущего закрытия.

К этому времени пара евро/рубль оценивалась в 63,16 рубля, на полпроцента выше предыдущего закрытия.

Нефть марки Brent с начала дня теряет около 2 процентов, и баррель оценивается в $57,59.

Пара евро/доллар торгуется вблизи $1,1150, и единая валюта теряет менее 0,1 процента стоимости.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство допускает дальнейшее падение цен на нефть в 2016 году

На стороне рубля локальные корпоративные продажи экспортной выручки к очередному налоговому периоду, а также валюты под уплату дивидендов.

Сдерживающими рост факторами могут выступать обратные потоки на выкуп валюты акционерами-нерезидентами, конвертирующими полученные рублевые средства, а также интервенции Центробанка. Регулятор купил на внутреннем рынке для пополнения резервов с середины мая по 9 июля включительно почти $7,6 миллиарда.