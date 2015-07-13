Глава Еврогруппы анонсировал создание спецфонда объемом 50 миллиардов евро для помощи Греции
В Греции будет создан специальный фонд, рассчитанный на 50 млрд евро, которым будут управлять европейские эксперты, а деньги из него будут идти на рекапитализацию банков погашение долга страны.
Об этом сказал председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум после саммита лидеров стран еврозоны, сообщает Европейская правда.
"Активы будут переданы в созданный фонд, который будет базироваться в Греции. Фонд будет монетизировать активы путем приватизации и управлять ими. Деньги будут использоваться для рекапитализации банков", - сказал Дейсселблум.
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"Как только 25 млрд евро, необходимых для рекапитализации, будут найдены, оставшиеся средства будут использованы, чтобы снизить долг страны на 50% и остальные 50% пойдут греческому правительству для реинвестирования в Греции", - добавил он.
По словам главы Еврогруппы, "доверие было главной проблемой".
"Мы рассмотрели реформы, долги и финансовые потребности. Мы смогли достичь согласия во всех этих проблемах для того, чтобы вернуть Грецию в нужное русло", - заявил Дейсселблум.
Как сообщалось, лидеры стран еврозоны достигли соглашения на саммите в Брюсселе о третьей программе помощи Греции.