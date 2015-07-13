МВФ призывает Раду не голосовать за семь налоговых законопроектов

Международный валютный фонд призывает парламент Украины на текущей неделе отклонить 7 законопроектов в фискальной сфере, которые могут увеличить государственные затраты на 5,5% ВВП в течение двух лет, для обеспечения макроэкономической стабильности в стране.

Соответствующее заявление директора европейского департамента МВФ Пола Томсена опубликовано на сайте Фонда.

«Речь идет, в частности, о последнем пакете из 7 законопроектов в фискальной сфере, который предлагается вынести на рассмотрение парламента. Эти законопроекты делают невозможными меры, предусмотренные поддержанной МВФ программой, в сферах пенсионной реформы, реформы энергетического сектора и рационализации затрат», - говорится в заявлении.

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По словам Томсена, принятие данных законопроектов негативно повлияет на экономическую ситуацию в Украине.

«Если эти законопроекты будут приняты, они значительно ослабят текущие усилия, направленные на восстановление фискальной устойчивости и макроэкономической стабильности в Украине», - подчеркивается в заявлении.

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Также программа МВФ предусматривает введение электронной системы администрирования НДС, которая начала действовать с 1 июля. При этом, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене НДС-счетов, рассмотрение которого запланировано на текущую неделю.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

По информации Министерства финансов, Украина рискует не получить 3,2 млрд долларов финансирования от Международного валютного фонда и Всемирного банка в случае непринятия парламентом пяти законов на текущей неделе.