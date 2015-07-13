Закон о валютных кредитах может нанести тяжелый удар по банкам и их клиентам - МВФ

Закон о реструктуризации валютных кредитов, принятый парламентом 2 июля и предусматривающий пересчет остатка кредита по курсу на день заключения кредитного соглашения, нанесет тяжелый удар по банковской системе, от которого выиграют лишь отдельные лица.

Соответствующее заявление директора европейского департамента Международного валютного фонда Пола Томсена опубликовано на сайте Фонда.

Читайте такжеПорошенко ни в коем случае нельзя подписывать закон о реструктуризации валютных кредитов - Абромавичус

«Законодательные инициативы вроде законопроекта 1558-1 о конвертации валютных кредитов в гривню лягут тяжелой ношей на банки, а через них - на вкладчиков и заемщиков большинства банков, хотя выиграют от этого лишь отдельные лица», - говорится в заявлении.

По словам Томсена, разворачивание экономических реформ в обратном направлении для точечного популистского выигрыша уже наносило вред Украине, а повторение аналогичных ошибок в текущем экономическом положении страны может стать критическим.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что защитит Украину от закона о реструктуризации валютных кредитов.

2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании этого закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.

Порошенко заявил, что закон о реструктуризации валютных кредитов приведет к коллапсу банковской системы и уничтожению золотовалютных резервов Украины.