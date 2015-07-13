Гривня на межбанке упала до 22 за доллар

В понедельник, 13 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,85/22,00.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,17/24,33, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3870.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9933 грн/долл., к этому часу заключено 20 сделок на сумму 7,82 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,67/21,87.