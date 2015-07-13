Меркель: Греция может получить €86 миллиардов, но списания долгов не будет

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита лидеров стран еврозоны, сообщает «Европейская правда».

"В целом в соглашении преимущества перевешивают недостатки. Я думаю, Греция получает шанс вернуться на путь роста", - сказал Меркель.

По ее словам, Еврогруппа готова договориться о дополнительных мерах в случае необходимости, однако списание долгов Греции при этом не рассматривается.

"Путь для Греции будет долгим и сложным, но я исхожу из того, что это сработает", - сказала Меркель.

Ранее Меркель заявила, что парламент Греции 15 июля должен поддержать ряд законов, которые будут вводить ограничения на расходную часть бюджета.