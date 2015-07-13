Депутаты в четверг рассмотрят законы, необходимые для второго транша МВФ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что экономические законы, связанные с МВФ, будут рассматриваться парламентом 16 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на брифинге после заседания Согласительного совета.

“По просьбе Кабинета министров направили законы, касающиеся сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком, на четверг”, - сказал он.

Председатель ВР добавил, что эти вопросы должен докладывать или премьер-министр, или министр финансов, который сегодня находится в командировке.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталия Яресько призвала Верховную Раду Украины принять во вторник, 14 июля, четыре правительственных законопроекта, которые дадут возможность получить 3,2 млрд долларов от международных организаций.