ГФС отстранила руководство Закарпатской таможни

Государственная фискальная служба Украины отстранила от исполнения обязанностей весь руководящий состав Закарпатской таможни для проведения служебной проверки фактов коррупции на таможне.

Об этом сообщается на сайте Фискальной службы.

Согласно сообщению, для обеспечения непрерывного функционирования таможни в регионе будет сформирована группа сотрудников из таможен других регионов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить всех работников Закарпатской таможни ГФС - от начальника таможни и руководства таможенных постов до рядовых работников.

Яценюк также поручил Министерству внутренних дел Украины провести расследование фактов контрабанды и злоупотреблений на Закарпатской таможне и по его результатам возбудить уголовные производства.

В Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Михаил Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС стал мешать потокам контрабанды.