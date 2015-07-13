СМИ: Испания выделит на спасение Греции около 10 миллиардов евро

Об этом пишет испанская El Mundo со ссылкой на источники в правительстве, передает "ЕвроПравда". Премьер-министр Мариано Рахой исходит из того, что Испания гарантирует 12% в рамках третьей программы для Греции.

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Общий объем финансовой помощи составит 82-86 млрд евро, таким образом, доля Испании составит около 10 млрд евро.

В прошлые годы Испания уже выделила Греции 26 млрд евро финансовой помощи.

Издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель призывает международные институты пересмотреть объемы помощи Афинам в сторону снижения - до 50 млрд евро. Именно в эту сумму сначала оценил потребности Греции МВФ.

Как известно, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции. Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.