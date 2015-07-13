В Москве признали, что военные расходы сильно ухудшают ситуацию в экономике

В преддверии дискуссий о новом бюджете страны на 2016-2018 годы, проект которого должен быть внесен в Госдуму до 1 октября 2015 года, Минфин проанализировал эффективность бюджетных расходов, пишет Рейтер.

"Несмотря на высокую международную оценку открытости бюджетных процедур в России, все еще остается актуальной проблема высокой доли "закрытых" расходов федерального бюджета. В этой связи потребуется проведение инвентаризации состава "закрытых" расходов с точки зрения обоснованности их отнесения к таковым, в первую очередь, среди непрофильных расходов (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную поддержку) ведомств "силового" блока", - указал Минфин.

Доля закрытых расходов бюджета возросла с 13,7 процента в 2010 году до 24,7 процента в 2015 году.

Государство пытается бороться с рецессией в экономике, углубляющейся в связи с санкциями за аннексию Крыма и падением цен на нефть, с помощью финансовой поддержки определенных секторов, постоянно балансируя между политическими задачами и сужающимися бюджетными возможностями.

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Обострение конкуренции за ресурсы между социальным и силовым блоками правительства в условиях растущих бюджетных ограничений является самым серьезным вызовом сложившимся с середины 2000-х годов механизмам поддержания социальной стабильности, особенно в условиях приближающихся парламентских и президентских выборов, предупреждали эксперты Центра развития НИУ ВШЭ.

"Следует определить оптимальный объем расходов на оборону", - считает Минфин и приводит данные: доля расходов на оборону в РФ выше, чем в среднем по странам ОЭСР и странам БРИКС – более 4 процентов ВВП по сравнению со значениями порядка 1-2 процентов ВВП для обеих групп стран.

Доля расходов на оборону, безопасность, социальную политику и обслуживание долга может возрасти с 60 процентов в 2014 году до 72 процентов в 2018 году.

"Подобное изменение структуры расходов идет вразрез с задачей активизации экономического роста", - говорится в материалах.