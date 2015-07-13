Банки Греции останутся закрытыми на этой неделе

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, для того, чтобы возобновить работу, греческим банкам нужно больше чрезвычайных кредитов от Европейского центрального банка.

Однако ЕЦБ вряд ли сможет оказать больше, по крайней мере, до тех пор, пока новое соглашение Греции с кредиторами не получит одобрения от греческого парламента в среду.

Читайте такжеГреция решила не открывать банки еще несколько дней - СМИ

Как отмечает издание со ссылкой на источник, совет управляющих ЕЦБ планирует обсудить вопрос Греции во время телефонной конференции в понедельник.

Однако даже помощь ЕЦБ не сможет решить всех вопросов.

Читайте такжеЕвросаммит дает Греции последний шанс

Ведь, как отмечается, основной проблемой греческих банков является то, что они потеряли около четверти своих взносов с конца прошлого года.

Банки не смогут начать нормально работать, пока клиенты опять не будут уверены в том, что их деньги находятся в безопасности и начнут вносить депозиты.