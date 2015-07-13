Историческое соглашение между Грецией и ЕС: на что согласились Афины

После достижения исторического соглашения между Грецией и ЕС относительно будущего страны в еврозоне агентство Reuters опубликовало перечень требований, на которые согласился премьер-министр Греции Алексис Ципрас после 15-часового саммита лидеров стран ЕС для получения финпомощи от Евросоюза.

Согласно предварительным соглашениям, Греция:

- попросит помощи МВФ с марта 2016 года (изначально Ципрас настаивал на исключении МВФ из числа кредиторов Греции - помимо МВФ, основными кредиторами Греции является непосредственно ЕС и ЕЦБ);

- Греция к 15 июля должна принять 15 мер (законов), ключевые из которых: изменение системы начисления НДС, повышение налогов и расширение налоговой базы, сокращение пенсий и других социальных расходов, разгосударствление Госстата Греции и так далее.

- К 22 июля Греция должна принять 22 изменения на законодательном уровне для реформы системы гражданского судопроизводства, а также для выполнения правил долгового финансирования ЕС.

Также Греция должна провести:

- серьезную пенсионную реформу;

- реформу продуктового рынка, включая изменения в торговле фармацевтическими препаратами, молочной и хлебо-булочной продукцией;

- провести массовую приватизацию, включая приватизацию электросетей;

- передать государственных активов Греции на сумму в 50 миллиардов евро из-под юрисдикции Греции под управление европейским экспертам в трастовый фонд, три четверти из которых будут использованы для рекапитализации банков и частичного погашения кредитов.

Данное решение представил председатель Еврогруппы Йерун Дийсселблум после саммита лидеров стран еврозоны.

"Активы будут переданы в созданный фонд, который будет базироваться в Греции. Фонд будет монетизировать активы путем приватизации и управлять ими", - сказал Дийсселблум.

"Как только 25 млрд евро, необходимых для рекапитализации, будут найдены, оставшиеся средства будут использованы, чтобы снизить долг страны на 50% и остальные 50% пойдет греческому правительству для реинвестирования в Греции", - добавил он.

- сократить расходы государственного управления. Греческие предложения по этому поводу должны быть представлены к 20 июля.

При этом Греция должна представить четкую программу и последовательность выполнения упомянутых выше реформ и согласовать все законопроекты с кредиторами перед вынесением их на рассмотрение парламента.

- пересмотреть систему коллективных увольнений и забастовок на национальном уровне;

- укрепить финансовый сектор: исключить политическое вмешательство в банковскую сферу и пересмотреть недействующие кредиты.

Греция на данный момент, по оценкам европейских экспертов, нуждается в финподдержки на сумму 86 млрд евро. Первые 7 миллиардов Греция может получить до 20 июля (при принятии парламентом Греции первых законов), еще 5 миллиардов - в середине августа.

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Как пишет ZN.UA, ранее Reuters отмечало, что Ципрас со своей стороны пошел на ряд принципиальных для него ранее уступок. Так, он согласился на фактически немедленное (законы должны быть приняты парламентом Греции до среды) принятие решений по повышению пенсионного возраста, тарифов, сокращение соцрасходов и так далее.

Более того, Ципрас согласился на ранее неприемлемое условие по передаче государственных активов Греции на сумму в 50 миллиардов евро в трастовый фонд под управлением ЕС. Единственное, что он выторговал в этом вопросе - это расположение фонда в Греции, а не в Люксембурге, на чем настаивали кредиторы.

По словам одного из дипломатов, это решение фактически превращает Грецию в "протекторат Германии", отмечает агентство.

Сам Ципрас по завершению переговоров с ЕС заявил, что Греция добилась реструктуризации долга и финпомощи в 35 млрд в обмен на тяжелые реформы.

При этом, по информации Reuters, договоренности о реструктуризации долга действительно достигнуты, однако списания долга они не предполагают.

При этом ранее Ципрас требовал списания не менее 30% долга Греции, ссылаясь на отчет МВФ. Также Ципрас заявил, что стране "нужны радикальные реформы для того, чтобы избавиться от олигархии".

В воскресенье, 12 июля Еврогруппа назвала условия для предоставлении Греции финансовой помощи в размере 86 млрд евро. Данная программа жестких экономических мер должна быть утверждена в парламенте Греции до 15 июля.

Парламент Греции 11 июля проголосовал за предложения, которые были представлены правительством международным кредиторам.

Согласно законопроекту, Афины запрашивают 53,5 млрд евро в рамках нового пакета финансовой помощи.

Греция не выплатила МВФ часть долга к 1 июля, чем фактически объявила дефолт. На референдуме 5 июля греческий народ высказался против принятия соглашения кредиторов - 61,31% сказали "нет". При этом греческий премьер Алексис Ципрас и его команда агитировала греков сказать "нет" кредиторам, чтобы якобы улучшить переговорную позицию Греции перед МВФ, ЕЦБ и Евросоюзом.

В то же время, как сообщают западные СМИ, референдум практически ни на что не повлиял - в конечном итоге Греция была вынуждена принять основные требования кредиторов, от которых упорно отказывалась месяцы переговоров.

Минфин Германии до последнего отказывался принимать даже новые предложения Греции, в которых Ципрас шел на большие уступки, и рассматривал вариант выхода Греции из еврозоны на пять лет.