Эксперт назвал причины ослабления гривни

Ослабления курса гривни по отношению к доллару на прошлой неделе на 1 грн - до 22 грн/долл., обусловлено слабой динамикой переговоров с кредиторами о реструктуризации долга и общим усилением доллара из-за снижения цен на нефть, заявил экс-заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко на пресс-конференции в Киеве.

«Банальная причина (ослабления курса гривни - УНИАН) - это волатильность цен на нефть и, соответственно, рост и стабилизация курса доллара относительно не только гривни, но и других валют мира», - сказал он.

По словам Савченко, дополнительным фактором снижения курса национальной валюты стала ситуация с переговорами о реструктуризации внешних долгов Украины, усиленная неопределенностью обслуживания долга Грецией.

«Вторая причина - это ситуация с внешними долгами как Украины, так и Греции. Тут есть очень сильная корреляция этих событий. Давайте вспомним, где-то 2-3 недели назад было неожиданное заявление министра финансов, что Украина, оказывается, может объявить дефолт», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,85/22,00 грн/долл., снизившись на 1 грн по сравнению с началом прошлой недели.

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, наиболее вероятным последствием переговоров с кредиторами о проведении частичной реструктуризации украинских долгов является технический дефолт Украины, при котором возможна девальвация гривни до 20%.