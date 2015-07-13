Греческие банки скоро откроются
17:27, 13 июля 2015Финансы
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“Каникулы” греческих банков, которые уже несколько раз продлевались, завершатся 16 июля.
REUTERS
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.
Когда возобновит работу Афинская фондовая биржа, пока неизвестно.
Греческие банки прекратили работу 29 июня и в течение времени, прошедшего с этого момента до подписания соглашения с кредиторами, их открытие несколько раз переносилось. Для населения действовало ограничение на снятие денег до 60 евро в сутки.
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Сегодня, после 17-часовых переговоров, было достигнуто соглашение о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи в обмен на жесткие реформы.
До 15 июля греческий парламент должен утвердить программу жестких экономических мер.
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