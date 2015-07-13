Греческие банки скоро откроются

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

Когда возобновит работу Афинская фондовая биржа, пока неизвестно.

Греческие банки прекратили работу 29 июня и в течение времени, прошедшего с этого момента до подписания соглашения с кредиторами, их открытие несколько раз переносилось. Для населения действовало ограничение на снятие денег до 60 евро в сутки.

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Сегодня, после 17-часовых переговоров, было достигнуто соглашение о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи в обмен на жесткие реформы.

До 15 июля греческий парламент должен утвердить программу жестких экономических мер.